Λάσο: «Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα» - Τι είπε για τον Σάσα Ομπράντοβιτς

Ο Πάμπλο Λάσο σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Εφές στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, τόνισε το που θα κριθεί το παιχνίδι και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Για εμάς, αυτός θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας σε σύγκριση με αυτόν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως επειδή έχουμε περισσότερους υγιείς παίκτες, και αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Όταν κοιτάς εκείνο το παιχνίδι, τα πρώτα μας πέντε λεπτά ήταν καλά, σταθερά, μάλιστα είχαμε προβάδισμα και παίξαμε καλό μπάσκετ. Αλλά μετά δεν ήμασταν σταθεροί στα επόμενα 15 λεπτά, οπότε μας «σκότωσαν» στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ήταν εντελώς διαφορετικό, δεν παίξαμε καλά, αλλά παίξαμε με ενέργεια και κατά κάποιο τρόπο μείναμε στο παιχνίδι. Δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε, νομίζω ότι η Ζβέζντα έπαιξε ένα σπουδαίο παιχνίδι, ήταν πολύ δυνατή και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αυτή τη φορά».

Για το τι θα κρίνει την αναμέτρηση: «Στο μπάσκετ, είναι δύσκολο να πεις τι μπορεί να είναι σημαντικό, καθώς υπάρχουν πολλές καταστάσεις που θα μπορούσαν να είναι σημαντικές, αλλά αν έπρεπε να πω κάτι, θα έλεγα τα ριμπάουντ. Η Ζβέζντα είναι μια πολύ αθλητική ομάδα, ένας μεγάλος αριθμός παικτών μπορεί να σε βλάψει με αυτόν τον τρόπο, έχουν καλούς παίκτες σε κάθε θέση, είναι πολύ κινητικοί. Νομίζω ότι τα ριμπάουντ θα έδιναν στην ομάδα τον σωστό ρυθμό στο παιχνίδι, αυτό είναι κάτι για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει και έχουμε ήδη περάσει από καταστάσεις όπου ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουμε τα ριμπάουντ, και ούτω καθεξής τον ρυθμό του παιχνιδιού».

Για τον Σάσα Ομπράντοβιτς: «Σέβομαι πολύ τον Σάσα. Νομίζω ότι συναντηθήκαμε για πρώτη φορά ως προπονητές όταν εγώ προπονούσα τη Ρεάλ και αυτός την Άλμπα από το Βερολίνο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, μπορούσες να δεις ότι ο Σάσα είχε αίσθηση του παιχνιδιού. Προπόνησε πολλούς συλλόγους, αλλά πάντα, θα έλεγα, επένδυε τον χαρακτήρα του στην ομάδα και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό για έναν προπονητή, να μπορεί να μεταφέρει στην ομάδα αυτό που θέλει από αυτούς. Μιλάμε για έναν προπονητή που ωρίμασε πολύ, βήμα προς βήμα. Με τον Άλμπα, πιθανότατα δεν είχε ομάδα για να κερδίσει την Ευρωλίγκα, ήταν κοντά τα τελευταία χρόνια, και φέτος σίγουρα έχει μια σπουδαία ομάδα εδώ, στον Ζβέζντα, στην έδρα του, νομίζω ότι όλες οι συνθήκες είναι καλές γι' αυτόν»