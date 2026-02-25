Ηρακλής: Στον αέρα τα εισιτήρια για Παναθηναϊκό

Η ΚΑΕ Ηρακλής ενημέρωσε πως η διάθεση των εισιτήριων για το παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής της Greek Stoiximan Basketball League απέναντι στον Παναθηναϊκό στο «Ιβανώφειο» έχει ήδη ξεκινήσει.

Πιο αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει ότι από σήμερα (25/02) τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR, που θα γίνει την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 16:00, στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Η ομάδα μας δίνει έναν πολύ δύσκολο αγώνα και η παρουσία σας είναι απαραίτητη για να της δώσετε την ώθηση που χρειάζεται για να διεκδικήσει τη νίκη.

🎟 Διάθεση εισιτηρίων

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και αποστέλλονται στο email σας από τον πάροχο:

• μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster, στο εξής link:

https://www.ticketmaster.gr/kae-hraklhs-vs-panathnaikos-aktor_sgpl_2146132.html

• ή στο εκδοτήριο της ΚΑΕ Ηρακλής (είσοδος 3ης Σεπτεμβρίου, Ιβανώφειο)

🕒 Ωράριο εκδοτηρίου, καθημερινές 9:00-17:00 και Κυριακή 08/03 από τις 12:00.

Για την έκδοση εισιτηρίου είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ του κατόχου (ισχύει και για ανηλίκους 6+ ετών).

🏷️ Τιμές Εισιτηρίων

White: 15€

Grey: 25€

Blue: 35€

Gold: 60€

Platinum Courtseats: 150€

⚠️ Η ταυτοποίηση, μέσω Gov.gr Wallet είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για όλους (μεμονωμένα εισιτήρια αγώνων και κάρτες διαρκείας).

❌ Χωρίς ταυτοποιημένο εισιτήριο στο Gov.gr Wallet → Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο.

📌 Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών, χωρίς πρόσβαση σε smartphone εξυπηρετούνται από το εκδοτήριο του Ιβανώφειου για την ταυτοποίησή τους.

Σημειώνουμε πως η μεταβίβαση μεμονωμένου εισιτηρίου αγώνα δεν επιτρέπεται από την εφαρμογή, ενώ η μεταβίβαση των διαρκείας επιτρέπεται μέχρι 3 ώρες πριν τον αγώνα.

Παρακαλούμε θερμά να φροντίσετε έγκαιρα για την αγορά και την ταυτοποίηση των εισιτηρίων σας, προκειμένου να αποφύγετε την ταλαιπωρία.