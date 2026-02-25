Προπόνηση με οκτώ παίκτες στον Άρη Betsson

Μετ' εμποδίων λόγω πολλών απουσιών συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη Betsson, καθώς η σημερινή προπόνηση πραγματοποιήθηκε με μόλις οκτώ παίκτες.

Η λειψανδρία στους «κιτρινόμαυρους» αιτιολογείται από τις απουσίες των 3+1 διεθνών παικτών, καθώς και του κόουτς Ιγκόρ Μίλιτσιτς, ο οποίος είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πολωνίας και επίσης είναι εκτός Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά τους διεθνείς παίκτες; Πέρα από τους Ντανίλο Άντζουσιτς (Σερβία), Αμίν Νουά (Γαλλία) και Κώστα Αντετοκούνμπο (Ελλάδα), προέκυψε και η ξαφνική κλήση στην ελληνική ομάδα και του Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ.

Παράλληλα, εκτός έμεινε για μία ενόχληση στο πόδι και ο Αρνόλντας Κουλμπόκα, ο οποίος προφυλάσσεται και αναμένεται να επιστρέψει την Παρασκευή, και ο νεαρός Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για το NextGen Euroleague.