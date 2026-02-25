Κετά: «Σουρεαλιστικό να προέρχομαι από την Πορτογαλία και να παίζω στο ΝΒΑ»

Ο Νεμίας Κετά σε δηλώσεις του μίλησε για την παρουσία του στο ΝΒΑ και στους Σέλτικς κι αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πάντα μου φαίνεται λίγο σουρεαλιστικό να προέρχομαι από την Πορτογαλία και να ζω στον κόσμο του NBA και να έχω την ευκαιρία να βγαίνω στο γήπεδο και να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο κάθε βράδυ. Η δουλειά και ο χρόνος που έχω περάσει εδώ, όσο περισσότερο παίζω, τόσο περισσότερο νιώθω ότι λαμβάνω υποστήριξη στην πατρίδα μου.

Ως χώρα, γινόμαστε όλο και καλύτεροι σε αυτό το άθλημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι φυσικό να συνεχίζω να βελτιώνομαι κι εγώ. Έτσι λειτουργεί η ανάπτυξη. Θέλω απλώς να βρίσκομαι εδώ, να αγωνίζομαι όσο καλύτερα μπορώ και να αποδέχομαι το αποτέλεσμα.

Για την επερχόμενη κόντρα του με τον Γιόκιτς: «Πιθανώς ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Δεν θα είναι μια εύκολη βραδιά, αλλά θέλω απλώς να βγω στο γήπεδο και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».