ΒCL 2026-27: Δίνει δυο απευθείας «εισιτήρια» για το ΝΒΑ Εurope

Από την σεζόν 2026-27 το Βasketball Champions League δίνει δύο απευθείας εισιτήρια για το ΝΒΑ Europe την υποστήριξη του NBA και της FIBA.

Μετά από μια συνάντηση στην Γενεύη οι ομάδες του Basketball Champions League ενημερώθηκαν για τον χάρτη που οδηγεί στη νέα διοργάνωση του ΝΒΑ Europe. Όπως αναφέρει το Eurohoops οι φιναλίστ του Final Four του Basketball Champions League της σεζόν 2026-27 θα κερδίσουν απευθείας είσοδο στην πρώτη σεζόν του ΝΒΑ Europe.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα το νέα πρωτάθλημα θα βασίζεται σε μια σύνθεση 16 ομάδων που θα περιλαμβάνει 12 μόνιμες ομάδες από τις λεγόμενες «μεγάλες» αγορές και τέσσερις διαθέσιμες θέσεις ετησίως που απονέμονται βάσει αθλητικής αξίας. Πέρα από τους φιναλίστ του BCL, οι υπόλοιπες δύο ανοιχτές θέσεις θα αποφασιστούν μέσω προκριματικών τουρνουά στο τέλος της σεζόν στα τέλη Ιουνίου 2027.