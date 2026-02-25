Οι Σέλτικς συνεχίζουν την... παρέλαση στην Δύση

Μετά τις νίκες κόντρα σε Ουόριορς και Λέικερς, οι «Κέλτες» άλωσαν την έδρα και των Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με 97-81.

Σε... περίπατο εξελίσσεται η περιοδεία των Μπόστον Σέλτικς στην δυτική περιφέρεια, με τους Βοστωνέζους να πανηγυρίζουν τρίτη σερί νίκη, κάνοντας επίδειξη δύναμης και κόντρα στους Σανς.

Οι «Κέλτες» έκαναν τρομερή δεύτερη και τρίτη περίοδο, για να «καθαρίσουν» την υπόθεση νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 38-19, παραμένοντας σταθερά στη 2η θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Ντέρικ Ουάιτ με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους Σανς ξεχώρισε ο Κόλιν Γκιλέσπι που είχε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

