Οι Πέλικανς λύγισαν τους Ουόριορς

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς έκαμψαν την αντίσταση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, επικρατώντας με 113-109.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές απουσίες που είχαν οι Ουόριορς, αφού αγωνίστηκαν χωρίς τους Κάρι, Μπάτλερ, Χόρφορντ και Πορζίνγκις, έχοντας ωστόσο ανταγωνιστική εικόνα.

Οι Πέλικανς μπήκαν αγριεμένοι στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 31-19 στην λήξη της περιόδου, με τους Ουόριορς στη συνέχεια να ισορροπούν, χωρίς όμως να καταφέρουν να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης.

Έτσι, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την 17η νίκη τους την φετινή σεζόν, ρίχνοντας τους Ουόριορς στο 30-28, με την απευθείας είσοδο στα playoffs να δυσκολεύει αρκετά για τους «πολεμιστές».

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον με 26 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον ΝτεΆντονι Μέλτον να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς, έχοντας 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

