Μεγάλη νίκη των Μπακς απέναντι στους Χιτ

Οι Μιλγουόκι Μπακς παραμένουν «ζωντανοί» στη μάχη για την post season, πανηγυρίζοντας τεράστια νίκη απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ με 128-117.

Τα «Ελάφια» δεν είχαν για ακόμη ένα ματς στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αναρρώνει από τον τραυματισμό του, όμως έβγαλαν καρδιά στο παρκέ και είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Ο πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, σημειώνοντας και ένα καθοριστικό... τετράποντο που γύρισε το κουμπί για τους Μπακς.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν με 30-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα πέντε πόντων (63-58).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως οι Χιτ έκαναν επί μέρους 26-35 και έφεραν... τούμπα το ματς, μπαίνοντας στην τέταρτη και τελευταία περίοδο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (89-93).

Τα «Ελάφια», όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με επί μέρους 39-24, έκαναν την ανατροπή και πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 25-31, παραμένοντας «ζωντανοί» στην μάχη για το play in tournament.

