Οι Χόρνετς ισοπέδωσαν τους Μπουλς

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έστησαν πάρτι μέσα στο Σικάγο, επικρατώντας των Μπουλς με το επιβλητικό 131-99.

Οι «Ταύροι» προέβαλαν αντίσταση στο πρώτο δωδεκάλεπτο που έληξε ισόπαλο 31-31, αφού στη συνέχεια οι Χόρνετς πάτησαν... γκάζι και κυριάρχησαν πλήρως μετατρέποντας το ματς σε... μονόλογο.

Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο οι «σφήκες» δεν άφησαν τους Μπουλς να πάρουν ανάσα «βομβαρδίζοντας» το καλάθι τους, για να φτάσουν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.

Ο Μπράντον Μίλερ με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μάτας Μπουζέλις να παλεύει μόνος του για τους Μπουλς έχοντας 32 πόντους και 7 ριμπάουντ.

