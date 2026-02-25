Οι Καβαλίερς μετέτρεψαν το ντέρμπι με τους Νικς σε... περίπατο

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς με επιβλητική εμφάνιση «διέλυσαν» τους Νιου Γιορκ Νικς με 109-94

Οι Καβαλίερς μπήκαν με ορμή στο ματς και προηγήθηκαν με 35-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Νικς έβγαλαν μια μίνι αντίδραση και κατάφεραν να ρίξουν την διαφορά στους έξι πόντους στο τέλος του ημιχρόνου (60-54).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως οι γηπεδούχοι πάτησαν και πάλι... γκάζι εκτοξεύοντας την διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τους Νικς να είναι ανήμποροι να βγάλουν αντίδραση αυτή τη φορά, με τους Καβαλίερς να φτάνουν με άνεση στη νίκη.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να το «παλεύει» για τους Νικς, έχοντας 20 πόντους και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης