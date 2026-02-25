Οι Θάντερ έφυγαν αλώβητοι από τον Καναδά

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ άλωσαν την έδρα των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 116-107.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 32-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Θάντερ έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 19-35 όχι μόνο πήραν τα ηνία του ματς αλλά έκλεισαν το ημίχρονο στο +9 (51-60).

Οι πρωταθλητές ήταν καταιγιστικοί και στην τρίτη περίοδο, όπου με επί μέρους 29-38 εκτόξευσαν την διαφορά στο +18 (80-98), με τους Ράπτορς να επιχειρούν την αντεπίθεσή τους στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, όμως οι Θάντερ άντεξαν και πήραν τη νίκη.

Ο Κέισον Ουάλας με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τον Αρ Τζέι Μπάρετ να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς, έχοντας 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

