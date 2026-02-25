Άνετο πέρασμα των Σίξερς από την έδρα των Πέισερς

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έστησαν πάρτι στο «σπίτι» των Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 135-114

Oι φιλοξενούμενοι μπήκαν νωθρά στην αναμέτρηση και επέτρεψαν στους Πέισερς να προηγηθούν με 38-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως με επί μέρους 27-45 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, πήραν τα ηνία του αγώνα και προηγήθηκαν με +10 (65-75).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σίξερς συνέχισαν με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό και αύξαναν διαρκώς το προβάδισμά τους, για να φτάσουν σε μια άνετη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 31-26, παραμένοντας σταθερά σε τροχιά εισόδου στα playoffs.

O Ταϊρίς Μάξι με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Σίξερς, ενώ από την πλευρά των Πέισερς ξεχώρισε ο Μάικα Πόρτερ που είχε 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης