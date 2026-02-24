Τα backstage από την απονομή και η επική ατάκα του Φαρίντ στον Χέις (vid)

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο θριαμβευτής του Κυπέλλου Ελλάδας, με το «τριφύλλι» να φτάνει την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν και την παρακάμερα του τελικού, με τον Κένεθ Φαρίντ να κλέβει τις εντυπώσεις λέγοντας προς τον MVP Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: «Είσαι τυχερός που δεν έπαιξα γιατί θα ήταν δικό μου το βραβείο».

Όσο για τον NHD, βιντεοσκοπούσε με τη δική του κάμερα κάθε στιγμή της απονομής, δίνοντάς της μία διαφορετική νότα.

