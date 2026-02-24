Επίσημα τέλος ο Μπάρμπιτς από τον Κολοσσό

Το «διαζύγιο» με τον Μίλαν Μπάρμπιτς ανακοίνωσε ο Κολοσσός Ρόδου.

Επίσημα παρελθόν από τον Κολοσσό αποτελεί ο 24χρονος Γάλλος γκαρντ, ο οποίος πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις 6 παιχνίδια της GBL, έχοντας συνολικά 5 πόντους, 4,2 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, ήταν ανενεργός και επί της ουσίας δεν υπολογιζόταν από τον Άρη Λυκογιάννη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μίλαν Μπάρμπιτς. Ευχαριστούμε τον Μίλαν για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».