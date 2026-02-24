Κεκλεισμένων των θυρών το Νίκη Βόλου - Μαχητές Πειραματικό

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση της Νίκης Βόλου κόντρα στους Μαχητές Πειραματικό για την 24η αγωνιστική της Elite League θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

«O αγώνας ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ της 28/02/2026 για την 24η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Elite League (Α2’ Εθνική κατηγορία ανδρών), θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» με αριθμό απόφασης 291/16-02-2026 του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της ΕΟΚ.

Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν συνολικά τριάντα (30) άτομα από το κάθε Σωματείο και συγκεκριμένα οι Αθλητές, οι δύο Προπονητές, ο Γιατρός, ο Φυσιοθεραπευτής και δεκατέσσερα (14) ακόμη άτομα, που αναγράφονται σε ειδική κατάσταση (Άρθρο 33, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Κ.)».