Κάρλικ Τζόουνς: «Χαρούμενος που επιστρέφω - Ήταν ένα μακρύ ταξίδι, αλλά τώρα ανυπομονώ»

Ο Κάρλικ Τζόουνς θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και στις δηλώσεις του πριν από το ματς (25/2, 19:45) στάθηκε στην ανυπομονησία να πατήσει και πάλι παρκέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που ανάρρωσα. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι, αλλά τώρα είμαι εδώ και ανυπομονώ να δω τι μας περιμένει. Και μόνο η σκέψη ότι θα επιστρέψω στο γήπεδο και θα είμαι ξανά με τους συμπαίκτες μου είναι ένα απίστευτο συναίσθημα για μένα.

Στα πρόσφατα παιχνίδια, είχαμε αρκετές ευκαιρίες να πάρουμε τη νίκη, αλλά στο τέλος, μικρές λεπτομέρειες και οι αποφάσεις που πήραμε στις τελευταίες στιγμές έκαναν τη διαφορά. Περιμένω ότι θα είναι παρόμοιο και εναντίον της Φενέρμπαχτσε, και οι ίδιες λεπτομέρειες θα είναι πολύ σημαντικές.

Είναι μια εξαιρετικά δυνατή ομάδα και μία από τις καλύτερες σε αυτή τη διοργάνωση. Όσο για εμάς, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να παίξουμε το παιχνίδι μας και να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον».