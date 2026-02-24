Ιβάνοβιτς: «Να βρούμε πόντους στο τρανζίσιον, αφού στο 5 εναντίον 5 έχουμε δυσκολίες»

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς στις δηλώσεις του πριν από το ματς της Βίρτους Μπολόνια κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 29η αγωνιστική της Euroleague (25/2, 21:30) στάθηκε στα σημεία-κλειδιά της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μετά το Κύπελλο Ιταλίας, έχουμε έναν αγώνα της Εuroleague εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στους εαυτούς μας. Αυτό σημαίνει, πάνω απ' όλα, να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τη θέση του πόιντ γκαρντ. Πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις και να τα πάμε καλύτερα.

Πρέπει επίσης να επιστρέψουμε στην επιθετικότητα στην άμυνα και να προσπαθήσουμε να παίξουμε καλύτερα στo τρανζίσιον, ίσως προσπαθώντας να πάρουμε 10-15 εύκολους πόντους, αφού το να παίζουμε 5 εναντίον 5 είναι δύσκολο για εμάς αυτή τη στιγμή. Οπότε ο στόχος μας για αυτόν τον αγώνα είναι να είμαστε επιθετικοί και να προσπαθήσουμε να τρέξουμε».