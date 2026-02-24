NCAA: Λάμψη των Ελλήνων παικτών πριν τη March Madness

Οι Ελληνες συνεχίζουν να ξεχωρίζουν στο NCAA, με τη March Madness να πλησιάζει και όλες τις ομάδες του κολλεγιακού πρωταθλήματος να βρίσκονται στην τελική ευθεία, έχοντας αρκετούς εκπροσώπους μας ως πρωταγωνιστές.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν εξαιρετικός στο θρίαμβο του Virginia Tech με 82-63 έναντι του Wake Forest, σημειώνοντας 17 πόντους, με τρία ριμπάουντ και επτά ασίστ σε 35 λεπτά. Εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Νίκος Χιτικούδης με 17 πόντους, εννέα ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο για το Robert Morris, που πέρασε από το Wright State με 81-68.

Πολύ καλός ήταν και ο Τζον Χριστοφίλης στην επιστροφή του Seattle στις επιτυχίες με 71-59 έναντι του Portland, ολοκληρώνοντας με 14 πόντους, δύο ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο σε 27 λεπτά. Ο Απόστολος Ρούμογλου, με τη σειρά του, είχε έξι πόντους με ισάριθμα ριμπάουντ και τρεις ασίστ σε μια θετική παρουσία στην επικράτηση του Ricmond με 99-94 έναντι του St. Bonaventure.

Την τρίτη σερί νίκη της πέτυχε η Νέα Ορλεάνη του Παναγιώτη Παγώνη με 77-73 έναντι του Stephen F. Austin, με τον Ελληνα ψηλό να μετρά δύο πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και μία ασίστ σε 13 λεπτά συμμετοχής. Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, από την πλευρά του, είχε δύο πόντους με τέσσερα ριμπάουντ, μία ασίστ κι ένα κλέψιμο στη 13η σερί νίκη του Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο με 81-52 κόντρα στο Creighton.

Σε πολύ καλή κατάσταση ήταν ο Στέφανος Σπάρταλης, που παρά την ήττα του Monmouth με 74-63 από το Charleston είχε θετική παρουσία με 13 πόντους, εννέα ριμπάουντ και μία ασίστ σε 27 λεπτά. Ο Βαγγέλης Ζούγρης, από την πλευρά του, είχε δύο πόντους, με έξι ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο για το Louisville, που δεν τα κατάφερε κόντρα στη Βόρεια Καρολάινα με 77-74. Τις δικές τους συμμετοχές, επίσης, κατέγραψαν με τις ομάδες τους οι Πάρης Παπαδάτος στο Saint Francis (ήττα με 65-56 από το Wagner), Γιάννος Ξανθόπουλος στο New Hampshire (ήττα με 61-58 από το Maine) και Τάσος Ροζακέας στο Mount St Mary’s (νίκη με 68-47 κόντρα στο Canisius).