Πεναρόγια: «Δεν είναι εύκολο να παίξεις κόντρα στη Φενέρ, να είμαστε ανταγωνιστικοί»

Ο Χουάν Πεναρόγια στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Παρτιζάν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την 29η αγωνιστική της Euroleague (25/2, 19:45) στάθηκε στις δυσκολίες του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για εμάς, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προπονηθούμε με πλήρες ρόστερ και στη μέγιστη ένταση ενόψει των αγώνων της Euroleague. Επιτέλους έχουμε ξανά διαθέσιμη την πλήρη ομάδα μας και είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε και να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι.

Δεν είναι ποτέ εύκολο να ελέγξεις ένα παιχνίδι εναντίον της Φενέρμπαχτσε. Είναι η πρώτη ομάδα στην Euroleague, κατέκτησαν τον τελευταίο τίτλο της Euroleague και επίσης κατέκτησαν το Κύπελλο Τουρκίας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είναι μια πολύ δυνατή και συμπαγής ομάδα, με παίκτες υψηλής ποιότητας σε κάθε θέση.

Στον τελευταίο γύρο παίξαμε πολύ καλά, παρόλο που δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε στο κύπελλο. Δεν ήταν η συνηθισμένη μας σύνθεση ούτε η κανονική μας κατάσταση. Παρόλα αυτά, έχουμε την αυτοπεποίθηση να ανταγωνιστούμε σε υψηλό επίπεδο, να παίξουμε ένα ποιοτικό παιχνίδι και να παλέψουμε για τη νίκη.