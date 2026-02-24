Lakers’ Corner: Η νέα «σφαγή» κόντρα στoυς Σέλτικς συνδυάστηκε με άσχημη εμφάνιση στην βραδιά του Πατ Ράιλι

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν φάνηκαν ανταγωνιστικοί απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς (111-89), ενώ για ακόμη μία φορά είχαν μία τραγική αντιμετώπιση από τους διαιτητές κόντρα στους Κέλτες.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Μπόστον Σέλτικς και ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Στην δεύτερη περίοδο οι Κέλτες είχαν επιμέρους σκορ 32-22, πήγαν στα αποδυτήρια στο +10 (60-50) και επικράτησαν τελικά με 111-89. Έτσι, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν ρεκόρ 34-22 και είναι στην πέμπτη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Κακή εμφάνιση από παίκτες… και διαιτητές

Μπορεί οι Λέικερς να μην άξιζαν τη νίκη και να έκαναν μία άσχημη εμφάνιση, ωστόσο αυτό δεν δικαιολογεί την τραγική εμφάνιση των διαιτητών.

Οι Σέλτικς έπαιζαν αρκετά δυνατά και οι διαιτητές άφησαν το τρομερά physical παιχνίδι των Κελτών, με τους παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ να μην μπορούν να προσαρμοστούν. Υπήρξαν αρκετά φάουλ που δε δόθηκαν, δύο goaltending που δε σφυρίχθηκαν, ενώ Ριβς και Σμαρτ δέχθηκαν τεχνικές ποινές επειδή ο… Τζέιλεν Μπράουν χτύπησε τον τελευταίο στο πρόσωπο με τον αγκώνα.

Η διαιτησία… ξύπνησε μνήμες από το 2023, όταν ο Πάτρικ Μπέβερλι χρειαζόταν να δείξει από την κάμερα του φωτογράφου πως ο Λεμπρόν δέχθηκε φάουλ (που δε δόθηκε) και τελικά χρεώθηκε ο ίδιος με τεχνική ποινή.

Το άγαλμα του θρύλου Ράιλι

Φυσικά, δεν γίνεται να μη σταθούμε και στο άγαλμα του Πατ Ράιλι. Οι Λέικερς τίμησαν έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους τους με ένα άγαλμα έξω από την «Crypto Arena». Ο έμπειρος κόουτς βρέθηκε στα αποκαλυπτήρια και μαζί του ήταν ακόμη οι Μάτζικ Τζόνσον, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και ο Ντουέιν Ουέιντ.

The official unveiling of Pat Riley's statue, which was placed between Magic Johnson's and Kareem Abdul-Jabbar's.



(via @SpectrumSN) pic.twitter.com/OThmEfAsXT — Lakers Nation (@LakersNation) February 22, 2026

Έτσι, η «Showtime Era» των Λέικερς θα μείνει για πάντα στην ιστορία, με τον Ράιλι να είναι από τις βασικότερες αιτίες που άλλαξε η ιστορία του οργανισμού.

Η στάση που έχει στο άγαλμα είναι με το δεξί χέρι ψηλά, το σήμα που είχε εκείνη την εποχή για να δώσει ο Τζόνσον στον Αμπντούλ-Τζαμπάρ για το θρυλικό του skyhook. Φυσικά, φοράει το κοστούμι του, την δερμάτινη ζώνη του και φοράει το δαχτυλίδι του πρωταθλήματος του 1985.

Παρά το γεγονός πως τα αποκαλυπτήρια δεν συνδυάστηκαν με νίκη απέναντι στους… αιώνιους εχθρούς, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, με τον Ράιλι να μένει για πάντα στο «σπίτι» των Λέικερς. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Ράιλι γίνεται η όγδοη θρυλική φιγούρα των «Λιμνανθρώπων» που τιμάται με άγαλμα, αλλά είναι ο πρώτος προπονητής.

Μακάρι σε πολλά χρόνια από τώρα να ζήσουμε αντίστοιχες στιγμές και για τον Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 20 πόντοι (9/21 σουτ, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 λάθος, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 34 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 4 πόντοι (2/6 σουτ), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 0 πόντοι (0/7 σουτ, 0/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 22 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 25 πόντοι (9/22 σουτ, 4/7 τρίποντα, 3/6 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και 1 μπλοκ σε 33 λεπτά.

Luka Doncic vs Celtics:

- 25 Points

- 4 Rebounds

- 5 Assists pic.twitter.com/K7VzYm0Frf — Laker Performances (@LALPerformance) February 23, 2026

Όστιν Ριβς: 15 πόντοι (4/10 σουτ, 1/4 τρίποντα, 6/7 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 32 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: 0 πόντοι (0/2 βολές) και 1 ριμπάουντ σε 3 λεπτά.

Ρούι Χατσιμούρα: 5 πόντοι (2/7 σουτ, 1/4 τρίποντα) και 2 ριμπάουντ σε 21 λεπτά.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 3 πόντοι (1/3 σουτ, 1/1 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 11 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 4 πόντοι (2/2 σουτ), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 24 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντα) και 1 ριμπάουντ σε 3 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 2 πόντοι (1/2 σουτ) και 1 ριμπάουντ σε 5 λεπτά.

Λουκ Κενάρντ: 9 πόντοι (3/4 σουτ, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά.

Κόμπε Μπάφκιν: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντα) σε 3 λεπτά.

Συνολικά: 89 πόντοι (34/87 σουτ, 9/30 τρίποντα, 12/18 βολές), 39 ριμπάουντ, 18 ασίστ, 8 λάθη, 7 κλεψίματα και 5 μπλοκ.

Τώρα οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το ματς με τους Ορλάντο Μάτζικ (25/2, 05:30) και ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Φοίνιξ Σανς (27/02, 04:00).