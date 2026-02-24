Σημαντικά αυξημένος ο οικονομικός αντίκτυπος του Eurobasket 2025 για τις πόλεις που το φιλοξένησαν

Η FIBA δημοσίευσε την μελέτη της Nielsen Sports για τον οικονομικό αντίκτυπο του Eurobasket 2025, ο οποίος ήταν σημαντικός στις πόλεις που φιλοξένησαν την διοργάνωση.

Το εξαγόμενο συμπέρασμα συνοψίζεται στο γεγονός ότι η διοργάνωση του 2025 ξεπέρασε σε οικονομικό αντίκτυπο το 2022 και έθεσε ένα νέο πρότυπο για τη διοργάνωση.

Η μελέτη υπολόγισε ότι το συνολικό οικονομικό impact ανήλθε σε 283,6 εκατομμύρια ευρώ όπου προστίθεται το οικονομικό, μιντιακό και κοινωνικό impact και αφαιρείται το περιβαλλοντικό. Η αύξηση από τα 270 εκατομμύρια ευρώ στο EuroBasket 2022 είναι σημαντική, δεδομένου ότι η διοργάνωση φιλοξενήθηκε σε πέντε πόλεις (Βερολίνο, Κολωνία, Μιλάνο, Πράγα και Τιφλίδα) με πολύ μεγαλύτερο συνολικό πληθυσμό.

Ο οικονομικός αντίκτυπος του Ευρωμπάσκετ ήταν ύψους 218,9 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερο από το ένα τέταρτο αυτού του ποσού, 58,4 εκατομμύρια ευρώ, προήλθε από το άμεσο οικονομικό όφελος (δαπάνες φιλάθλων και θεατών, των διοργανωτών και διαπιστευμένων συμμετεχόντων), ενώ το υπόλοιπο ήταν το άθροισμα των έμμεσων επιδράσεων.

Μια πιο λεπτομερής ματιά στις πηγές της οικονομικής επίδρασης αποκαλύπτει ότι υπήρξε σαφής εισροή εσόδων στις πόλεις που φιλοξένησαν το Ευρωμπάσκετ, καθώς περισσότερο από το ένα τρίτο των 445.909 συνολικών επισκεπτών προήλθε από χώρες εκτός αυτών.

Η Ρίγα, η οποία φιλοξένησε τους περισσότερους αγώνες του Ευρωμπάσκετ 2025 απέσπασε το μεγαλύτερο μερίδιο ύψους 120,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το Τάμπερε ακολούθησε με 55,4 εκατομμύρια ευρώ, το μερίδιο της Λεμεσού ήταν 25,9 εκατομμύρια ευρώ και του Κατοβίτσε στα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι ενδιαφέρον ότι, όταν ερωτήθηκαν για τις εντυπώσεις τους, το 90% των ξένων επισκεπτών απάντησε ότι θα συνιστούσε την επίσκεψη στην διοργανώτρια πόλη στους φίλους του, ενώ το 89% δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιστρέψει για μια άλλη επίσκεψη στο μέλλον.

Το δεύτερο μεγαλύτερο θετικό αποτέλεσμα ήταν η Αξία των Μέσων Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών εκπομπών, της διαδικτυακής κάλυψης και της κάλυψης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αυξήθηκε κατά 61% σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση, φτάνοντας τα 63,1 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η τεράστια αύξηση ήταν αποτέλεσμα του υπερδιπλασιασμού του συνολικού κοινού στα 647 εκατομμύρια (από 303 εκατομμύρια το 2022) με τα μεγαλύτερα μερίδια στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ελλάδα, ενώ οι εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτοξεύτηκαν στα 164 εκατομμύρια, από 99 εκατομμύρια.

Ο τρίτος θετικός παράγοντας, ο κοινωνικός αντίκτυπος, υπολογίστηκε στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως μέσω αυξημένων επιπέδων σωματικής δραστηριότητας και αναβάθμισης των εθελοντών.

Το Τάμπερε ήταν ο μεγαλύτερος ωφελημένος σε αυτή την πτυχή, αποκομίζοντας το μεγαλύτερο μερίδιο μεταξύ όλων των διοργανωτών τόσο στην κοινωνική αξία της πόλης (613.000 ευρώ) όσο και στην αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου (204.000 ευρώ).

Η μεθοδολογία της Nielsen Sports περιελάμβανε πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω επιτόπιων ερευνών, παρακολούθησης και αξιολόγησης πολλαπλών μέσων, καθώς και πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη και γνώσεις από περισσότερες από 150 μελέτες για τον αντίκτυπο στην διοργανώτρια πόλη που διεξήχθησαν με επιτυχία από την εταιρεία στο παρελθόν.