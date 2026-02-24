«Εξωγήινος» ο Ουεμπανιάμα: Έχει κάνει τάπα απέναντι σε όλες τις ομάδες του ΝΒΑ

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς ήταν το τελευταίο… θύμα του Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος πλέον μετράει τουλάχιστον μία τάπα απέναντι σε όλες τις ομάδες του ΝΒΑ.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα συνεχίζει τα… δικά του στο ΝΒΑ. Ο αστέρας των Σαν Αντόνιο Σπερς ήταν κομβικός στη νίκη κόντρα στους Ντιτρόι Πίστονς, μετρώντας 21 πόντιους, 17 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 6 μπλοκ.

Μάλιστα, με αυτές τις 6 τάπες «έγραψε» τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο «Ουέμπι» δεν είχα καταφέρει να… σβήσει τα φώτα σε κάποιον παίκτη των Πίστονς στην καριέρα του στο ΝΒΑ. Όμως, μετά την τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων, πλέον έχει κάνει τουλάχιστον ένα μπλοκ σε παίκτη από όλες τις ομάδες του «μαγικού κόσμου».