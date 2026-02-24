Νόμος στις ήττες: Κανένα ελαφρυντικό στον Παναθηναϊκό, καμία κριτική στον Ολυμπιακό

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την αγωνιώδη προσπάθεια που γίνεται να μπουν κάτω από το… χαλάκι οι ευθύνες της συντριπτικής ήττας του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό σε κάθε τομέα του παιχνιδιού, προτάσσοντας τραυματισμούς παικτών που αγωνίστηκαν, ενώ στα προηγούμενα ντέρμπι έστελναν τον Αταμάν στο… απόσπασμα.

Η ολοκλήρωση του τελικού Κυπέλλου στο Ηράκλειο δεν βρήκε τον Παναθηναϊκό απλά νικητή. Τον βρήκε θριαμβευτή. Απέναντι στον Ολυμπιακό που ήθελε υπέρμετρα το τρόπαιο. Και δεν το έκυψε. Γι αυτό άλλωστε ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να ρίξει στη «μάχη» τον Νίκολα Μιλουτίνοφ με… εννέα δάχτυλα, γι’ αυτό αποφασίστηκε να παίξει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος μέσα σε μία εβδομάδα έκανε δύο υπερατλαντικά ταξίδια. Γι αυτό όσοι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν τραυματίες ή ανέτοιμοι έδωσαν κανονικά το παρών.

Παρένθεση. Σε αυτή την εξίσωση θα πρέπει να πάντα να τονίζουμε και να υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει με 7 ξένους, εν αντιθέσει με ότι συμβαίνει με όλες τις άλλες ομάδες. Ο Τόμας Ουόκαπ έχει «βαφτιστεί» Έλληνας με αποτέλεσμα ο Γιώργος Μπαρτζώκας να μην «πονοκεφαλιάζει» όπως για παράδειγμα ο Εργκίν Αταμάν που πρέπει να «κόψει» έναν παίκτη σαν τον Τι Τζέι Σορτς από την εξάδα του. Κλείνει η παρένθεση.

Παρ’ όλα αυτά το τελικό αποτέλεσμα γνωστό σε όλους. Παρά τα διαφορετικά για τις δύο ομάδες δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Λεσόρ και αναγκαστικά χωρίς Σορτς και δεύτερο σέντερ. Ολυμπιακός με τρεις σέντερ, με επτά ξένους και ουσιαστικά χωρίς απώλεια λόγω τραυματισμού. Η διαφορά των 11 πόντων κολακευτική για τους Πειραιώτες, αν αναλογιστεί κανείς την εικόνα του αγώνα και τις διαφορές που έφτασαν οι «πράσινοι».

Μετά από ένα τέτοιο ματς λοιπόν, παρουσιάζεται μια εικόνα σοβαρών προβλημάτων που είχε ο Ολυμπιακός. Τα οποία και τον οδήγησαν στην ήττα. Ίχνος κριτικής στον προπονητή ή στους παίκτες που αγωνίστηκαν. Έφταιξαν μόνο οι συνθήκες, άντε το πολύ να γίνει κουβέντα για την μεγαλύτερη θέληση των «πράσινων».

Ο Μπαρτζώκας προφανώς τα έκανε όλα σωστά. Τόσο στην επιλογή των ξένων, όσο και στην πνευματική προετοιμασία του ματς. Ήξερε πως να αντιμετωπίσει τα ατού του Παναθηναϊκού, απλά έτυχαν τόσα προβλήματα – παρότι όλοι ήταν διαθέσιμοι και έπαιξαν – που δεν του επέτρεψαν να κατακτήσει το τρόπαιο. Οι παίκτες έχουν όλοι τους δικαιολογία. Ο ένας είχε τζετ λαγκ, οι άλλοι ήταν τραυματίες. Μόνο γι’ αυτό χάνει ο Ολυμπιακός.

Εκεί σταματά η κριτική. Κανένα άλλο πρόβλημα στο λιμάνι, τα πάντα καλώς καμωμένα. Έτσι αντιμετωπίζεται η άνετη ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο. Σαν να μην έγινε τίποτα, γιατί ήταν απλώς η κακιά στιγμή.

Πάμε τώρα και στα δύο προηγούμενα φετινά ντέρμπι. Εκεί που ο Ολυμπιακός νίκησε στο τέλος. Και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να δεχτεί υπέρμετρη κριτική. Σωστά σε πολλές περιπτώσεις. Για τη διαχείριση του ρόστερ, για την πνευματική προετοιμασία, για τις επιλογές του προπονητή. Ακόμη και για την «πείνα» που δεν έδειξαν οι παίκτες του.

Θα σκεφτεί κανείς πως οι «πράσινοι» δεν είχαν κανέναν πρόβλημα όπως αυτά που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στον τελικό και διαρκώς τα βάζουν σε πρώτο πλάνο. Ξαναλέμε, παρότι οι παίκτες έπαιξαν όλοι, δεν έλειψε κανείς λόγω τραυματισμού. Μόνο ο Βεζένκοφ προς το τέλος της τρίτης περιόδου που αποχώρησε με ενοχλήσεις, όταν όμως το ματς είχε κριθεί ουσιαστικά.

Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός με ανατροπή νίκησε τον Παναθηναϊκό για την GBL 90-86. Παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος και στις λεπτομέρειες. Τότε ο Παναθηναϊκός έπαιζε χωρίς Ναν και Λεσόρ φυσικά. Παράλληλα είχε μεγάλη αστοχία σε κρίσιμα σημεία, με αποκορύφωμα το 0/6 τρίποντα του Όσμαν. Κανείς δεν χρησιμοποίησε δικαιολογίες για το «τριφύλλι». Έγινε σκληρή κριτική στην ομάδα, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό ελαφρυντικό. Αν και η ήττα ήταν στις λεπτομέρειες.

Euroleague στο ΟΑΚΑ, αρχές Ιανουαρίου. Δεύτερο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν. Ο Ολυμπιακός νικητής με 87-82. Παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε γρήγορα με 17 πόντους και ο Παναθηναϊκός το γύρισε και ισοφάρισε. Ξανά στις λεπτομέρειες στο τέλος κρίθηκε ο νικητής. Δεν ήταν νίκη εμφατική και χωρίς να μπορεί να αμφισβητηθεί η κυριαρχία, όπως συνέβη στο Ηράκλειο.

Εδώ δεν είχαμε απλά κριτική, αλλά κάτι περισσότερο. Ακόμη και ο ίδιος ο προπονητής έβγαλε στη… σέντρα τους φόργουορντ που έμειναν άποντοι (Χουάντσο και Μήτογλου). Τα ΜΜΕ ανέλυσαν τις τακτικές, την πνευματική ετοιμότητα των δύο ομάδων, τη «δίψα» που δεν είχαν οι «πράσινοι» κι άλλα πολλά. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας.

Ο Λεσόρ δεν έπαιζε φυσικά. Ο Χολμς είχε γυρίσει πριν λίγο καιρό και ήταν εκτός ρυθμού, δεν πήρε ούτε δευτερόλεπτο συμμετοχής. Άλλο ένα στοιχείο για το οποίο ασκήθηκε κριτική στον Αταμάν.

Πρώτα και πάνω απ’ όλα όμως, ο Παναθηναϊκός ήταν «χτυπημένος» από την γρίπη Α. Παίκτες του χρειάστηκε ακόμη και να νοσηλευτούν. Έγινε αλλαγή στην ημερομηνία του αγώνα με το Μαρούσι, ενώ ο Ολυμπιακός είχε ρεπό στο καλεντάρι του στην GBL και προετοίμαζε χωρίς προβλήματα το ντέρμπι.

Οι «πράσινοι» έχασαν τον καλό ρυθμό που είχαν πριν αλλάξει ο χρόνος, όταν και έκαναν σερί νικηφόρο σε δύσκολα ματς. Οι ιώσεις «γονάτισαν» πολλούς παίκτες, οι οποίοι έχασαν τη φόρμα τους και ήταν εμφανώς επηρεασμένοι. Παρ’ όλα αυτά, το ματς ήταν ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να ανατρέπει διαφορά 17 πόντων εις βάρος του.

Κανείς δεν στάθηκε εκεί. Κανείς δεν έδωσε ελαφρυντικά στους «πράσινους». Ούτε ακόμη κι εντός της ομάδας δεν έψαξαν να βρουν δικαιολογίες. Άλλωστε εκείνη τη βραδιά πάρθηκε η απόφαση να κινηθεί το «τριφύλλι» για έναν σπουδαίο φόργουορντ, με αποτέλεσμα περίπου ένα μήνα μετά να γίνει το «μπαμ» με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Από κάθε άποψη είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια προστασίας του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν έχει άλλοθι για μια κακή εμφάνιση, ή για μια ήττα. Πάντα φταίει εκείνος. Ποτέ δεν του δόθηκε το δικαίωμα να κριθεί σωστά, καθώς σε όλη τη σεζόν μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε έστω σχεδόν πλήρης ούτε σε ένα ματς!

Από την άλλη, στους «ερυθρόλευκους» υπάρχει ένας… αερόσακος προστασίας που ανοίγει πάντα στα άσχημα αποτελέσματα. Φταίνε οι αναποδιές, οι τραυματισμοί, το ταξίδι του Ντόρσεϊ, η ευστοχία των αντιπάλων, ο νέος παίκτης που πρόσθεσαν, παρότι είναι απ’ τους πιο γνωστούς της Euroleague και έπρεπε να τον ξέρουν καλά στο λιμάνι.

Αυτό δεν αποτελεί είδηση. Η προστασία της ομάδας του Ολυμπιακού, τη στιγμή που τον Παναθηναϊκό τον κρεμάνε στα… μανταλάκια με την πρώτη ευκαιρία, είναι κάτι γνωστό σε όλους. Όμως κάποια στιγμή αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αξιολογηθεί από όλους. Από τη φίλαθλη γνώμη. Και να δοθούν και απαντήσεις σε δύο ερωτήματα αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Γιατί υπάρχει αυτή η επιλεκτική… ευαισθησία απέναντι στον Ολυμπιακό και από ποιον γίνεται;

ΥΓ1: Στον αγωνιστικό «καθαρά» κομμάτι, από εδώ και πέρα, για τον Παναθηναϊκό σημασία έχει η συνέχεια-συνέπεια. Η παρουσία της ομάδας του «τριφυλλιού» στην Κρήτη θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη πως δεν είναι μια καλή παρένθεση, αλλά είναι ο κανόνας.

ΥΓ2: Οι Ισπανοί γράφουν ότι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο «έκλεισε» στην Μπαρτσελόνα. «Κλεισμένος» δεν ήταν από αλλού;

ΥΓ3: Μία από τις μεγαλύτερες νίκες του Παναθηναϊκού στην Κρήτη ήταν ο Ντίνος Μήτογλου. Ο Έλληνας παίκτης είχε λείψει πολύ από τον Παναθηναϊκό, όλο αυτό το διάστημα που έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και η παρουσία του στον τελικό ήταν κάτι παραπάνω από καταλυτική. Βέβαια για να είμαστε σωστοί σε όλη την έκφανση του συγκεκριμένου στοιχείου πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ο Μήτογλου «ανέβηκε» όταν «ανέβηκε» όλη η ομάδα και όταν είχε ξεκάθαρο ρόλο πάνω στο παρκέ.

ΥΓ4: Πόσο τσαντισμένοι πρέπει να είναι με τον εαυτό τους παίκτες και προπονητές του Παναθηναϊκού, που μπορούν να παίξουν το μπάσκετ που έπαιξαν το Σάββατο το βράδυ και μέχρι στιγμής έχουν παρουσιάσει μια πολύ, πολύ μέτρια εικόνα.