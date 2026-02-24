Γκάρντνερ για το επεισόδιο με τον Πίπεν: «Είχε πλάκα - Δεν ξέρω πολλά για τον Τζούνιορ αλλά για τον πατέρα του»

Ο Μάιρον Γκάρντνερ σχολίασε το επεισόδιο με τον Σκότι Πίπεν Τζούνιορ στην αναμέτρηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Κατά τη διάρκεια των Μαϊάμι Χιτ με τους Μέμφις Γκρίζλις, οι Μάιρον Γκάρντνερ και Σκότι Πίπεν Τζούνιορ… πιάστηκαν στα χέρια, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την προπόνηση της ομάδας του, ο Γκάρντνερ ανέφερε πως… είχε πλάκα και τόνισε πως δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για τον αντίπαλό του αλλά μόνο για τον πατέρα του.

«Έτρεχα στην άμυνα και το μομέντουμ με έστειλε πάνω του. Προσπαθούσα να προσέχω το παιχνίδι και τον είδα τελευταία στιγμή, οπότε με ξάφνιασε. Είχε πλάκα, είναι απλά μπάσκετ, είναι κομμάτι του. Δεν ξέρω πολλά για τον Σκότι, μόνο για τον πατέρα του» ανέφερε.