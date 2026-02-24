«Δεν είναι λογικό να πάει στους Καβαλίερς ο Λεμπρόν - Οι Ουόριορς πραγματικά τον χρειάζονται»

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είναι η πιο λογική επιλογή για τον Λεμπρόν Τζέιμς και όχι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς σύμφωνα με τον Μπιλ Σίμονς.

Το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς ακόμα δεν είναι βέβαιο. Ο «Βασιλιάς» το καλοκαίρι μένει ελεύθερος και έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, με την παραμονή στους Λος Άντζελες Λέικερς αλλά και με μία πιθανή απόσυρση.

Ο Μπιλ Σίμονς μίλησε για τον αστέρα των «Λιμνανθρώπων» και ανέφερε πως δεν θα ήταν λογικό οι Κλίβελαντ Καβαλίερς να κινηθούν για την απόκτησή του. Την ίδια ώρα, τόνισε πως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς τον χρειάζονται πραγματικά και ταυτόχρονα θα ήταν μία λογική επιλογή και για τον Αμερικανό θρύλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δεν νομίζω ότι ο Λεμπρόν θα πάει στο Κλίβελαντ του χρόνου. Δεν το βλέπω. Το Κλίβελαντ είναι μια ομάδα που θα μπορούσε να κερδίσει τον τίτλο φέτος και του χρόνου. Πιστεύω ότι έχουν έναν παίκτη που είναι ένας από τους έξι, επτά, οκτώ, εννέα καλύτερους — όπως θέλετε πείτε το — στο πρωτάθλημα, ο οποίος δεν έχει φτάσει ποτέ στους τελικούς. Και νομίζω ότι είναι κοντά. Και θα ανανεώσουν τον Χάρντεν. Το να πουν απλώς, “Α, παρεμπιπτόντως, θα προσθέσουμε και την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του Λεμπρόν σε αυτό...” απλά δεν μου φαίνεται λογικό.

Νομίζω ότι θα είναι το Γκόλντεν Στέιτ. Αυτό θα ήταν το στοίχημά μου. Αν μου έδινες την επιλογή, το Κλίβελαντ θα ήταν το φαβορί, οι Νιου Γιορκ Νικς πιθανότατα το δεύτερο φαβορί. Οι Λέικερς θα ήταν μάλλον στην πρώτη τριάδα. Οι Γκόλντεν Στέιτ μου φαίνονται η πιο λογική επιλογή γιατί πραγματικά τον χρειάζονται. Και το αφήγημα του “θα τελειώσω την καριέρα μου με τον Στεφ Κάρι, τον άλλο σπουδαίο παίκτη της γενιάς μου, κερδίσαμε μαζί χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, η ομάδα κατά κάποιον τρόπο με χρειάζεται, οπότε είναι μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία σε συνδυασμό με την ανάγκη της ομάδας.

“Θα παίξω με τον Ντρέιμοντ Γκριν, τον Στιβ Κερ, που με έχει προπονήσει, και εκεί θα τελειώσω”, μου φαίνεται πιο λογικό από το να χωθεί αμήχανα σε αυτή την ομάδα που είχε την ευκαιρία να κερδίσει έναν τίτλο».