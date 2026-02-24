Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας ο Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στην προεπιλογή της Εθνικής Βουλγαρίας ενόψει των προ-προκριματικών του Eurobasket 2029.

Η Βουλγαρία βρίσκεται στο δεύτερο όμιλο των προ-προκριματικών του Eurobasket 2029 μαζί με Νορβηγία και Αρμενία και είναι στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 1-0. Το ντέρμπι της Βουλγαρίας με την Νορβηγία θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου θα κοντραριστεί με την Αρμενία.

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας και μέσα σε αυτές βρίσκεται και ο Σάσα Βεζένκοφ. Θυμίζουμε πως στις 25/2 ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Σημειώνεται πως στην προεπιλογή βρίσκονται 13 παίκτες.

