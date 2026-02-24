Το video με τις αποκαλύψεις για τη δημιουργία του νέου μπασκετικού Ολυμπιακού

Δείτε πως απάντησε ο Κώστας Νικολακόπουλος στο σενάριο που θέλει τον Βαγγέλη Μαρινάκη να δημιουργεί νέα ομάδα μπάσκετ με το όνομα Ολυμπιακός, για να πάρει μέρος στο NBA Europe.

Θέμα δημιουργίας δεύτερης ομάδας με την ονομασία του Ολυμπιακού, που θα συμμετάσχει στο NBA Europe έθεσε ο Κώστας Νικολακόπουλος στην εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί» στο OPEN, προκαλώντας αίσθηση.

Ο γνωστός ρεπόρτερ κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που θέλουν το NBA Europe να στράφηκε στον Βαγγέλη Μαρινάκη για να φτιάξει ομάδα που θα συμμετάσχει στο νέο εγχείρημα. Και στη συνέχεια δεν απέκλεισε τη δημιουργίας δεύτερης ομάδας με την ονομασία του Ολυμπιακού, που θα συμμετάσχει στο NBA Europe

«Μιλάμε για Ολυμπιακό στο NBA, όχι να επενδύσει αλλού ο Μαρινάκης. Να φτιάξει έναν Ολυμπιακό που θα παίζει στο NBA. Τον Ερασιτέχνη μην ξεχνάμε ότι τον χρηματοδοτεί εδώ και 15 χρόνια ο Μαρινάκης, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να κάνει μια κίνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.