Euroleague: Κόντρα στην Ζαλγκίρις χωρίς δύο «όπλα» ο Ολυμπιακός

Την Τετάρτη (25/2) ξεκινάει η 29η αγωνιστική της Euroleague με τέσσερα παιχνίδια.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 19:45, με την Φενερμπαχτσέ να υποδέχεται την Παρτιζάν στο «Ulker Sports and Event Hall». Λίγο αργότερα, στις 20:00, ο Ολυμπιακός θα κονταριστεί εκτός έδρας (Zalgirio Arena) απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν μαζί τους τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Τέλος, στις 21:30 στην «Belgrada Arena» ο Ερυθρός Αστέρας θα φιλοξενήσει την Αναντολού Εφές και την ίδια ώρα θα γίνει το τζάμπολ στην «Virtus Arena» για το Βίρτους Μπολόνια-Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:45 Φενερμπαχτσέ-Παρτιζάν

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας-Ολυμπιακός

21:30 Ερυθρός Αστέρας-Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπαρτσελόνα