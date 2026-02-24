Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Μεγάλη νίκη για Σπερς - Κέρδισαν Ρόκετς και Κινγκς

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του ΝΒΑ (24/2) και την βαθμολογία.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) έγιναν τρεις αναμετρήσεις στον «μαγικό κόσμο». Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς με 114-103, ενώ νίκες πανηγύρισαν και οι Σακραμέντο Κινγκς (123-114 τους Μέμφις Γκρίζλις) και Χιούστον Ρόκετς (125-105 τους Γιούτα Τζαζ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πίστονς-Σπερς 103-114

Γκρίζλις-Κινγκς 114-123

Ρόκετς-Τζαζ 125-105

Η βαθμολογία:

Ανατολή

1) Πίστονς 42-14

2) Σέλτικς 37-19

3) Νικς 37-21

4) Καβαλίερς 36-22

5) Ράπτορς 34-23

6) Σίξερς 31-26

7) Μάτζικ 30-26

8) Χιτ 31-27

9) Χοκς 28-31

10) Χόρνετς 27-31

11) Μπακς 24-31

12) Μπουλς 24-34

13) Ουίζαρντς 16-40

14) Νετς 15-41

15) Πέισερς 15-43

Δύση

1) Θάντερ 44-14

2) Σπερς 41-16

3) Ρόκετς 35-21

4) Νάγκετς 33-22

5) Λέικερς 34-22

6) Τίμπεργουλβς 35-23

7) Σανς 33-25

8) Ουόριορς 30-27

9) Μπλέιζερς 28-30

10) Κλίπερς 27-30

11) Γκρίζλις 21-35

12) Μάβερικς 20-36

13) Τζαζ 18-40

14) Πέλικανς 16-42

15) Κινγκς 13-46