Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Μεγάλη νίκη για Σπερς - Κέρδισαν Ρόκετς και Κινγκς

Τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) έγιναν τρεις αναμετρήσεις στον «μαγικό κόσμο». Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς με 114-103, ενώ νίκες πανηγύρισαν και οι Σακραμέντο Κινγκς (123-114 τους Μέμφις Γκρίζλις) και Χιούστον Ρόκετς (125-105 τους Γιούτα Τζαζ).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πίστονς-Σπερς 103-114
Γκρίζλις-Κινγκς 114-123
Ρόκετς-Τζαζ 125-105
Η βαθμολογία:
Ανατολή
1) Πίστονς 42-14
2) Σέλτικς 37-19
3) Νικς 37-21
4) Καβαλίερς 36-22
5) Ράπτορς 34-23
6) Σίξερς 31-26
7) Μάτζικ 30-26
8) Χιτ 31-27
9) Χοκς 28-31
10) Χόρνετς 27-31
11) Μπακς 24-31
12) Μπουλς 24-34
13) Ουίζαρντς 16-40
14) Νετς 15-41
15) Πέισερς 15-43
Δύση
1) Θάντερ 44-14
2) Σπερς 41-16
3) Ρόκετς 35-21
4) Νάγκετς 33-22
5) Λέικερς 34-22
6) Τίμπεργουλβς 35-23
7) Σανς 33-25
8) Ουόριορς 30-27
9) Μπλέιζερς 28-30
10) Κλίπερς 27-30
11) Γκρίζλις 21-35
12) Μάβερικς 20-36
13) Τζαζ 18-40
14) Πέλικανς 16-42
15) Κινγκς 13-46