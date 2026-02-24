Οι Κινγκς άλωσαν την έδρα των Γκρίζλις

Οι Σακραμέντο Κινγκς έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Μέμφις Γκρίζλις επικρατώντας με 114-123.

Οι Κινγκς μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 25-33 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας σταθερά το προβάδισμα (61-63).

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι είχαν τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας με μεγαλύτερη άνεση από ότι δείχνει το τελικό σκορ, στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 13-46.

O Πρέσιους Ατσίουα με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζεβόν Σμολ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις, έχοντας 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

