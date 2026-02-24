Βόμβα Νικολακόπουλου: «Θα μπορούσε ο Μαρινάκης να φτιάξει Ολυμπιακό που θα παίξει στο ΝΒΑ Europe και άλλος να παίζει στην Ευρωλίγκα»!

Ο πολύπειρος και πάντα καλά πληροφορημένος ρεπόρτερ των ερυθρολεύκων έριξε βόμβες για Μαρινάκη και πιθανή εμπλοκή του στο ΝΒΑ Europe εξηγώντας πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσω του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού τον οποίο χρηματοδοτεί 15 χρόνια.

Μεταμεσονύχτια «βόμβα» περιλάμβανε η εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί» στο OPEN, αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας και άλλης μπασκετικής ομάδας του Ολυμπιακού που θα παίξει στο NBA Europe!

Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος ρεπόρτερ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, ρωτήθηκε αν το NBA Europe στράφηκε στον Βαγγέλη Μαρινάκη για να φτιάξει ομάδα που θα συμμετάσχει στο νέο εγχείρημα του NBA.

«Δεν μπορώ να πω ότι μου προκύπτει, από την άλλη δεν θα ρωτήσει και κανέναν αν αποφασίσει κάτι τέτοιο. Έχει σχέση με Αμερική, για αυτό και πηγαίνει τακτικά εκεί. Από ότι αντιλαμβάνομαι το NBA κάνει επαφές με Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν κλπ, να πω ότι ο πρόεδρος της Παρί είναι πολύ φίλος με τον Μαρινάκη», ανέφερε αρχικά ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Όταν ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ρωτήθηκε αν θα μπει ως επενδυτής σε μια ξένη ομάδα ή αν υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας ελληνικής ομάδας, ανέφερε, αρχικά: «Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω κάποια τέτοια περίπτωση», αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Στη συνέχεια, όμως ο Κώστας Νικολακόπουλος έριξε την «βόμβα» αφού ουσιαστικά έθεσε θέμα δημιουργίας δεύτερης ομάδας με την ονομασία του Ολυμπιακού, που θα συμμετάσχει στο NBA Europe...

«Μιλάμε για Ολυμπιακό στο NBA, όχι να επενδύσει αλλού ο Μαρινάκης. Να φτιάξει έναν Ολυμπιακό που θα παίζει στο NBA. Τον Ερασιτέχνη μην ξεχνάμε ότι τον χρηματοδοτεί εδώ και 15 χρόνια ο Μαρινάκης, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να κάνει μια κίνηση», ανέφερε ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων».

Τέλος, σε ερώτηση αν μπορεί να διεκδικήσει το όνομα Ολυμπιακός FC για την δημιουργία ομάδας μπάσκετ, που θα συμμετάσχει στο NBA Europe, ο Κώστας Νικολακόπουλος απάντησε με νόημα: «Δεν μπορεί να του απαγορεύσει κανένας να κάνει μια τέτοια κίνηση».

Και κάπου εκεί έπεσε και η τελευταία μεγάλη βόμβα της βραδιάς: «Μπορεί να έχουμε έναν Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και έναν στο ΝΒΑ Εurope και στην Ελλάδα στη Β Εθνική, έτσι για πλάκα».