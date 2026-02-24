Ο Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού - Το μήνυμα για Ναν, Λεσόρ και Σλούκα (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media, αποθέωσε έναν-έναν τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο ισχυρός άνδρας της μπασκετικής ομάδας του Τριφυλλιού, έκανε ξεχωριστή αναφορά για Ναν, Μήτογλου, Λεσόρ, Χουάντσο, Γκραντ, Όσμαν, Γκριγκόνις, Xέις-Ντέιβις αλλά και την «καρδιά» της ομάδας όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τον Κώστα Σλούκα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Η ώρα του Ναν που δεν θα έχετε ξαναδεί έρχεται... GOAT. Ο Μήτογλου έχει αρχίσει να ρουθουνίζει... Ο Λεσόρ έρχεται κ....μενος. Ο Χουάντσο δουλεύει πάντα στην εποχή του.

Ο Γκραντ είναι A.I. Όσμαν όποτε θέλει κάνει πλάκα σε όποιον θέλει. Γκρίγκο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο έτοιμοι από ποτέ. Ο Χέιζ ξέρει εκείνος και εγώ. Η καρδιά της ομάδος είναι αυτός ο κύριος με Κ κεφαλαίο, ο Κώστας Σλούκας».