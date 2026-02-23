Τα... έβαλε με ισπανικό Μέσο ο Ραζνάτοβιτς, διαψεύδοντας τη συμφωνία Φρανσίσκο - Μπαρτσελόνα

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς διέψευσε το δημοσίευμα που ήθελε τον Σιλβέν Φρανσίσκο να συμφωνεί με τη Μπαρτσελόνα για διετές συμβόλαιο.

Ο έμπειρος agent έκανε λόγο για λανθασμένες πληροφορίες και διέψευσε κατά σειρά τις συμφωνίες που έχουν γραφτεί το προηγούμενο διάστημα και αφορούν τη Ντουμπάι με τον Αντρέας Ομπστ, αλλά και τη Μπάγερν Μονάχου με τον κόουτς Ίμπον Ναβάρο.

Έτσι, ο Ραζνάτοβιτς ξεκαθάρισε πως -τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή- δεν υπάρχει deal ανάμεσα στους Καταλανούς και στον Γάλλο γκαρντ.