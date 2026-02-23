Πεναρόγια: «Έτοιμος να παίξει ο Καρλίκ Τζόουνς - Πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς ο Οσετκοφσκι»

Ο Χοαν Πεναρόγια σε δηλώσεις του ενόψει και της αναμέτρησης της Παρτίζαν με την Φενέρ τόνισε ότι ο Καρλίκ Τζόουνς βρίσκεται στο στάδιο της επιστροφής, ενώ εξήγησε το πόσο σημαντικός παίκτης είναι ο Οσετκόφσκι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το παιχνίδι με την Φενέρ: «Δεν είναι εύκολο να ελέγξεις ένα παιχνίδι εναντίον της Φενέρμπαχτσε. Είναι πρώτη στην Ευρωλίγκα, πρωταθλήτρια και κέρδισε το Κύπελλο Τουρκίας. Μια εξαιρετική ομάδα με αξιόλογους παίκτες. Αλλά παίζουμε πολύ σταθερά τον τελευταίο μήνα, αν εξαιρέσουμε το Σαββατοκύριακο στο Κύπελλο. Αυτό δεν ήταν το κανονικό μας ρόστερ, δεν ήταν η κατάστασή μας. Έχουμε την αυτοπεποίθηση να παίξουμε καλά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για τον Οσετκόφσκι: «Εξαιρετικά καλά νέα για εμάς. Επαναλαμβάνω, ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση. Ευτυχώς, έχασε μόνο δύο παιχνίδια, εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπουντούτσνοστ. Ο Ντίλαν είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς».

Για τον Καρλίκ Τζόουνς: «Προπονείται κανονικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι έτοιμος να παίξει. Φυσικά, μετά από τέσσερις μήνες, χρειάζεται χρόνο για να ανακτήσει την αισθήσή του στο παρκέ, αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι υγιής. Παίζει πολύ καλά στην προπόνηση».