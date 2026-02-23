Xωρίς Μάνταρ η Χάποελ κόντρα στην Αρμάνι λόγω... παραθύρων

Χωρίς τον Γιαμ Μάνταρ θα αγωνιστεί η Χάποελ Τελ - Αβίβ στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο στην Euroleague, με τον ισραηλινό γκαρντ να παίρνει άδεια από την ομάδα για να αγωνιστεί στα «παράθυρα» του παγκοσμίου Κυπέλλου.

Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει την Κύπρο στις 27/2 και στις 1/3 για τα προκριματικά του Mundobasket 2027. Αντίθετα με τον Μάνταρ η Χάποελ δεν έδωσε στην εθνική ομάδα Τόμερ Γκινάτ και τον Μπαρ Τιμόρ, οι οποίοι θα αγωνιστούν με το Ισραήλ μόνο στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Κύπρο.