Αρμόνι Μπρουκς για το μέλλον του: «Θέλω να μείνω στο Μιλάνο 100%»

Ο Αρμόνι Μπρουκς αναδείχθηκε ΜVP του ιταλικού Κυπέλλου, με τον Αμερικανό γκαρντ να μιλά για το μέλλον του σημειώνοντας ότι θέλει 100% να μείνει στην Αρμάνι.

Φυσικά και θέλω να μείνω. Το θέλω 100% ».Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ότι αναδείχθηκε MVP του τελικού: «Είναι καταπληκτικό . Είμαι ευγνώμων στον Θεό για το ταλέντο που μου έχει δώσει και για αυτή τη νίκη στον τελικό».

Για τον Πέπε Ποέτα: «Από τότε που ανέλαβε την ομάδα, είχαμε πάντα μόνο θετική ενέργεια και καλή αύρα . Είναι λοιπόν πολύ ωραίο που πήραμε μια νίκη για τον προπονητή μας και για τον οργανισμό».

Για την πορεία τους στο Κύπελλο: «Δυσκολευτήκαμε αρκετά στον προημιτελικό με την Τριέστε, αλλά καταφέραμε να ανακτήσουμε την έντασή μας στα επόμενα δύο παιχνίδια».

Για τον τελικό: «Είμαστε μια ομάδα που μπορεί να ανακάμψει από τις αντιξοότητες. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε μέρα με την μέρα».

Για το συμβόλαιο του και την παραμονή του στην ομάδα: «Φυσικά και θέλω να μείνω. Το θέλω 100% ».