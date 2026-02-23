Φόρεστ: «Δεν φοβηθήκαμε τη Ρεάλ Μαδρίτης - Τεράστια επιτυχία για τη Μπασκόνια»

Ο Τρεντ Φόρεστ, που πρωταγωνίστησε στην κατάκτηση του ισπανικού Κυπέλλου από τη Μπασκόνια, μετρώντας 22 πόντους, 11 ασίστ και 9 ριμπάουντ, αναφέρθηκε στον θρίαμβο των Βάσκων απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την κατάκτηση και τη σημασία της επιτυχίας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και χαίρομαι που το καταφέραμε. Ήταν μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα και τον κόσμο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας».

Για τη στήριξη των φιλάθλων: «Ταξίδεψαν μέχρι εδώ και μας βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί παίξαμε τρία παιχνίδια σε τρεις ημέρες, κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Ήταν τρεις πολύ απαιτητικοί αγώνες, οπότε τους ευχαριστούμε».

Για τον στόχο της ομάδας και το όραμα του οργανισμού: «Ξέρουμε τι πετύχαμε, αλλά είναι κάτι που συζητούσαμε από την πρώτη μέρα. Το λέγαμε από τον Αύγουστο· ήταν αυτό που ήθελε ο οργανισμός, αυτό που ήθελε ο προπονητής και αυτό που ήθελαν οι παίκτες».

Για τη δουλειά και την προσπάθεια της ομάδας: «Όλοι πιστέψαμε σε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και δουλέψαμε απίστευτα σκληρά. Είχαμε και κάποιες πολύ καλές στιγμές, αλλά συνεχίσαμε να προχωράμε μπροστά. Δουλεύαμε για να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλης της προσπάθειάς μας».

Για τον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια τεράστια ομάδα και έχει δύναμη σε κάθε κατοχή. Δεν φοβηθήκαμε ούτε στιγμή και δεν θέλαμε να αλλάξουμε το στυλ παιχνιδιού μας. Ξέραμε ότι ο Ταβάρες μένει κοντά στο καλάθι, οπότε αν μπορούσαμε να τον τραβήξουμε μακριά… και δεν τον φοβηθήκαμε, παρότι είναι πολύ ψηλός».

Για τη συνολική συνεισφορά της ομάδας και το κίνητρο: «Σίγουρα ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας μου. Όχι μόνο λόγω της δικής μου εμφάνισης, αλλά εξαιτίας όλης της ομάδας. Ο τρόπος που έπαιξαν ο Γιουτζίν (Ομορούγι) και ο Ντιακιτέ με παρακίνησε. Και όσα έκανε ο Μάρκους με ενέπνευσαν επίσης. Δεν ήταν μόνο το δικό μου παιχνίδι. Είχαμε τέσσερις ή πέντε παίκτες που θα μπορούσαν να είναι MVP».