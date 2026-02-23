Σκαριόλο: «Δεν θα είναι εύκολο να σηκώσουμε κεφάλι»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου κόντρα στην Μπασκόνια στάθηκε στην επόμενη μέρα της «βασίλισσας» τονίζοντας πως θα είναι δύσκολο να σηκώσουν κεφάλι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι καλό για το ισπανικό μπάσκετ το ότι η Μπασκόνια έχει ανακάμψει. Υστερήσαμε στην άμυνα στο ένας εναντίον ενός και στις βοήθειες. Από τα επτά τρίποντά τους, τα έξι σημειώθηκαν από τους ψηλούς. Φτάσαμε τρία λεπτά πριν από το τέλος με το παιχνίδι ισόπαλο και δεν είχαμε καθαρό μυαλό στην επίθεση. Στο φινάλε η Μπασκόνια διατήρησε το πλάνο της με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Ήταν δίκαιη νικήτρια».

«Είμαστε απογοητευμένοι, όμως η πρόοδος της δουλειάς μάς επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε καλές εμφανίσεις στο Copa και αυτό δεν το πετάμε στα σκουπίδια. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα κάνουμε επανεκκίνηση. Δεν θα είναι εύκολο να σηκώσουμε κεφάλι και να ανταγωνιστούμε, αλλά αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να μας επηρεάσει στις διοργανώσεις που απομένουν, οι οποίες είναι και οι πιο σημαντικές».