Έξαλλος με την διαιτησία ο Αλιμπίγιεβιτς: «Αφήστε μας να παίξουμε» (vid)

O Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς ήταν έξαλλος με την διαιτησία στον τελικό του Κυπέλλου της Μπεσίκτας κόντρα στην Φενέρ, με τον Σέρβο τεχνικό να ξεσπά σε δηλώσεις του.

Εκτός εαυτού ήταν ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του τελικού του Κυπέλλου Τουρκίας. Ο Σέρβος τεχνικός ήταν έξαλλος με τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας με την Φενέρ και στο φινάλε του παιχνιδιού βγήκε από τα ρούχα σε δηλώσεις του.

«Νιώθω απαίσια. Ακούστε, πριν απ’ όλα – η Φενερμπαχτσέ είναι πρωτοπόρος και η νυν πρωταθλήτρια της Ευρωλίγκας. Ξέρουμε ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα με έναν σπουδαίο προπονητή. Σεβόμαστε όλα αυτά πάρα πολύ. Αλλά εγώ αυτό δεν μπορώ να το αποδεχθώ άλλο. Όλοι θα πουν “μα κόουτς, υπήρχε διαφορά 17 πόντων”. Στο πρώτο ημίχρονο εκτελέσαμε έξι βολές, στο δεύτερο οκτώ. Εκείνοι είχαν πάνω από 30! Στον παίκτη μας, τον Ντότσον, σφυρίχτηκε τρίτο φάουλ και ήταν εκτός ρυθμού στη συνέχεια. Το ίδιο και στον Τζον Μάθιους. Ποιος να παίξει στη θέση τους; Είναι καλύτερη ομάδα και τους συγχαίρω, αλλά αφήστε μας να παίξουμε! Δεν χρειάζεται να είμαι προπονητής για να το δω αυτό, φαίνεται κι από τις εξέδρες! Συμβαίνει για πολλοστή φορά», είπε ο εμφανώς εκνευρισμένος τεχνικός, που με το που τελείωσε το παιχνίδι στράφηκε αμέσως προς τους διαιτητές.