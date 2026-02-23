Γκαλμπιάτι: «Στις 3 το πρωί συζητούσαμε πώς θα παίξουμε κόντρα στη Ρεάλ»

O Πάολο Γκαλμπιάτι σε δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του Copa del Rey από την Μπασκόνια αποκάλυψε πως το πλάνο της νίκης στήθηκε στις 3 το πρωί.

Αναλυτικά τα όα είπε:

«Κερδίσαμε παίζοντας με το στυλ μπάσκετ της Μπασκόνια, το στυλ που μου αρέσει. Μου αρέσει να αμύνομαι σαν ζώα, αλλά μου αρέσει πολύ η επίθεση.

Στο πρώτο ημίχρονο αρχίσαμε να παίζουμε σε αργές καταστάσεις, το επιτελείο μου είπε να παίξω γρήγορα, το παιχνίδι μας. Αρχικά θέλαμε να επιτεθούμε στον Ταβάρες και τον Λεν με ανοιχτά σουτ, αλλά ήμασταν αργοί και όταν αρχίσαμε να μετακινούμε την άμυνά τους από τη μία πλευρά στην άλλη, το παιχνίδι άλλαξε.

Στις τρεις το πρωί συζητούσαμε πώς θα παίξουμε το παιχνίδι και το ιατρικό επιτελείο έκανε το ίδιο. Ακόμα τελείωναν τη δουλειά τους.

Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, αλλά άμυνα μετά άμυνα ανακάμψαμε και στην επίθεση, όταν μετακινήσαμε την άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης από πλευρά σε πλευρά, αρχίσαμε να πιστεύουμε. Το σκορ 17-33 στο τελευταίο δεκάλεπτο είναι συναρπαστικό».