Μεγάλο διπλό των Σίξερς στη Μινεσότα

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έστησαν πάρτι στην έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με το επιβλητικό 108-135.

Οι Σίξερς μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς και προηγήθηκαν με 26-35 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 10 πόντων (58-68).

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας με μεγάλη άνεση στη νίκη, που τους επαναφέρει σε θέση απευθείας πρόκρισης στα playoffs.

Ο Ταϊρίς Μάξι με 39 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Άντονι Έντουαρντς να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

