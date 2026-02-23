Επιστροφή στις νίκες για τους Χόρνετς με τρομερό ΛαΜέλο Μπολ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς μετά από δύο σερί ήττες επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 112-129.

Οι «σφήκες» κυριάρχησαν για τρία δωδεκάλεπτα απέναντι στους πρωτευουσιάνους, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, που τους διατηρεί σε θέση εισόδου στο play-in tournament, έχοντας ρεκόρ 27-31.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Χόρνετς ήταν ο ΛαΜέλο Μπολ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, έχοντας 10 τρίποντα, σε μια από τις κορυφαίες του βραδιές στο NBA.

Για τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, που παρατάχθηκαν για ακόμη ένα ματς με αρκετές απουσίες, ξεχώρισε ο Τζέιντεν Χάρντι, που είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης