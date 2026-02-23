Ποιο ντέρμπι; Περίπατος των Σέλτικς στο Λος Άντζελες

Οι Μπόστον Σέλτικς άλωσαν την έδρα των Λος Άντζελες Λέικερς (89-111), μετατρέποντας το μεγάλο ντέρμπι του NBA σε περίπατο.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 28-28 στην λήξη του, όμως στην δεύτερη περίοδο οι «Κέλτες» έκαναν επί μέρους 22-32, για να κλείσουν το ημίχρονο με προβάδισμα 10 πόντων (50-60).

Οι Σέλτικς συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Λέικερς να είναι ανήμποροι να αντιδράσουν, με τους «Κέλτες» να φτάνουν με άνεση στη νίκη, απέναντι σε έναν από τους μεγάλους αντιπάλους τους.

Ο Tζέιλεν Μπράουν με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Μπόστον Σέλτικς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ξεχωρίζει για τους Λέικερς έχοντας 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

