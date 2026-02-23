Οι Λέικερς τίμησαν τον θρυλικό Πατ Ράιλι με τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός του

Σε μια συγκινητική τελετή, οι Λος Άντζελες Λέικερς τίμησαν τον εμβληματικό πρώην προπονητή τους, Πατ Ράιλι, κάνοντας τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του στην Crypto Arena.

Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την εποχή του «showtime» στο Λος Άντζελες, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα με τους Λέικερς και κερδίζοντας τρία βραβεία προπονητή της σεζόν, έδωσε το παρών μαζί με την οικογένειά του στην τελετή των «Λιμνάνθρωπων».

Δίπλα του κάθονταν δύο θρυλικές μορφές των Λέικερς, ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Αμπντούλ Καρίμ Τζαμπάρ, ο θρύλος των Μαϊάμι Χιτ, Ντουέιν Ουέιντ, αλλά και ο ηθοποιός, Μάικλ Ντάγκλας που συνδέεται με στενή φιλία με τον εμβληματικό προπονητή και νυν πρόεδρο των Χιτ.

Με την συγκίνηση να είναι εμφανή στο πρόσωπο του Πατ Ράιλι, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του, με τον Πατ Ράιλι να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους Λέικερς για την κίνησή τους να τον τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο.

Showtime legend. Winner. And he did it all with style.



Here's to one of the greatest coaches of all time. pic.twitter.com/IIJtActHhe — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 22, 2026