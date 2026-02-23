Η συγκινητική στιγμή ανάμεσα σε Γιάννη και μικρό φίλο των Μπακς που νίκησε τον καρκίνο (vid)

Ένα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο πρόσφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με έναν μικρό φίλο των Μπακς που βγήκε νικητής από την μάχη με τον καρκίνο.

Στην διάρκεια της αναμέτρησης των «Ελαφιών» με τους Τορόντο Ράπτορς, ο μικρός φίλος των Μπακς κρατούσε ένα πλακάτ που ενημέρωνε τους παίκτες της αγαπημένης του ομάδας για τη μεγάλη νίκη ζωής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που δεν αγωνίστηκε λόγω του τραυματισμού του, πήγε στον μικρό φίλο των Μπακς και κάνανε high five, με τον «Greek Freak», να γεμίζει με χαμόγελο τον μικρό μαχητή της ζωής.