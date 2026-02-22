Όσμαν: «Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα» (vid)

Ο Τζέντι Όσμαν μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, εξέφρασε την περηφάνια του για τον Παναθηναϊκό, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για την συνέχεια σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, δώσαμε μια δυνατή μάχη. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, κάναμε το back to back. Το Κύπελο θα επιστρέψει στο μουσείο μας, οπότε θα το κρατήσουμε εκεί και προχωράμε.

Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται και όπως γνωρίζεται θα πρέπει να παίξουμε σκληρά, αλλά είμαι περήφανος για τη νίκη, αυτό μας δίνει κίνητρο».