Η ομιλία του Αταμάν στους Κυπελλούχους και η συγκινητική αφιέρωση του Σλούκα (vid)

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Εργκίν Αταμάν και τον Κώστα Σλούκα.

Ο προπονητής του Τριφυλλιού πήρε τον λόγο και έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για τις εμφανίσεις τους σε όλο το τουρνουά, δίνοντας το έναυσμα για την συνέχεια σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα.

«Συγχαρητήρια, σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά παρουσιάσατε εξαιρετικό μπάσκετ. Παίξατε εξαιρετικό μπάσκετ ως ομάδα, με ομαδικό πνεύμα. Όλοι βοήθησαν ο ένας τον άλλον. Όλοι ήθελαν να νικήσουν.

Συγχαρητήρια λοιπόν. Τώρα, με αυτή τη δύναμη, θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας προς τους επόμενους στόχους, τα επόμενα Κύπελλα. πάμε!», ανέφερε ο προπονητής του Τριφυλλιού.

Ο Κώστας Σλούκας, μάλιστα προχώρησε σε μια πολύ συγκινητική κίνηση αφού αφιέρωσε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας.

«Αυτό το Κύπελλο είναι από όλη την ομάδα, αφιερωμένο σε σένα coach και στην μητέρα σου. Από όλους», ανέφερε στο μήνυμά του ο αρχηγός του Τριφυλλιού απευθυνόμενος στον Εργκίν Αταμάν.