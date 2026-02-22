Το πράσινο γλέντι ξεκίνησε στο Ηράκλειο με αποθέωση στον Λεσόρ! (vid)

Σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου μεταφέρθηκε η γιορτή του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Ματίας Λεσόρ να γνωρίζει αποθέωση.

Το τριφύλλι διέλυσε στον τελικό τον Ολυμπιακό με 79-68 και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να γιορτάζουν την κατάκτηση του τροπαίου σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου.

Το πράσινο γλέντι, μάλιστα ξεκίνησε με αποθέωση στον Ματίας Λεσόρ, ενώ επευφημίες από τον κόσμο του Τριφυλλιού άκουσαν και οι υπόλοιποι παίκτες των «πράσινων» κατά την είσοδό τους.

Το εορταστικό κλίμα όπως είναι φυσικό είναι έντονο, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν.