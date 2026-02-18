ΕΟΚ για το παρκέ στα «Δύο Αοράκια»: «Τα αυτοκόλλητα είναι κορυφαίας ποιότητας και πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές»

Στα παράπονα του Άλεκ Πίτερς για τα αυτοκόλλητα στο παρκέ στα «Δύο Αοράκια» απάντησε η ΕΟΚ με ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως πληρούν τις προδιαγραφές.

Αναλυτικά:

Η ΕΟΚ προχώρησε με ίδια έξοδα στην ανανέωση του παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού πριν την διεξαγωγή του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών με στόχο τη βέλτιστη εικόνα της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε συντήρηση του παρκέ, το οποίο βάφτηκε με χρώματα που πληρούν ολες τις προδιαγραφές FIBA για διεθνείς διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων και έγιναν επιδιορθώσεις όπου ήταν αναγκαίο, προκειμένου να είναι ασφαλέστερο για τους αθλητές και την υγεία τους, κάτι το οποίο παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Τα αυτοκόλλητα που τοποθετήθηκαν είναι κορυφαίας ποιότητας και πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Επιπλέον, ο αριθμός των αυτοκόλλητων σε σχέση με άλλες διοργανώσεις είναι εμφανώς μικρότερος, γεγονός που αποδεικνύει την προσοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την υγεία των αθλητών.