Ολυμπιακός: Δεν παίζει στον ημιτελικό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Τις υπηρεσίες του Ταϊρίκ Τζόουνς θα στερηθεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Αμερικανός άσος αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί γόνατο από το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ, προκαλώντας ανησυχία. Ωστόσο οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα, έδειξαν ότι ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παίξει στον αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, αλλά πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό, εφόσον προκριθεί.